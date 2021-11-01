Cumhuriyet tarihinde bir ilke doğru: Ermeni Kaymakam adayı

Türkiye'deki Ermeni toplumunun Türkçe ağırlıklı gazetesi olan Agos Gazetesi; Türkiye Ermeni toplumundan avukat Berk Acar'ın tüm sınavları geçerek kaymakam olmaya hak kazandığını açıkladı.



Agos Gazetesi'nin haberinde; Berk Acar'ın kaymakam olarak atanmasıyla Cumhuriyet döneminde bir ilkin gerçekleşeceği belirtilerek, "Türkiye Ermenileri'nden bir kişi ilk kez kaymakamlık görevini yapacak" denildi.



"CUMHURİYET DÖNEMINDE BİR İLK GERÇEKLEŞECEK"



Agos, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Söz konusu paylaşımda; "Cumhuriyet tarihinde bir ilke doğru: Türkiye Ermeni toplumundan avukat Berk Acar tüm sınavları geçerek Kaymakam olmaya hak kazandı. Acar'ın önümüzdeki dönemde görev alması bekleniyor" denildi.



Türkiye'deki Ermeni toplumunun Türkçe ağırlıklı ilk gazetesi olan Agos, haberinde şu ifadeleri kullandı:



"1995 yılında İstanbul'da doğan Berk Acar Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu'nu ve Işık Lisesi'ni bitirdi. 2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan Acar İngilizce biliyor. Bir süre avukatlık yapan Berk Acar tüm sınavları geçerek Kaymakam olmaya hak kazandı. Acar'ın gerekli eğitimler sonrası önümüzdeki dönemde görev alması bekleniyor. Acar'ın kaymakam olarak atanmasıyla Cumhuriyet döneminde bir ilk gerçekleşecek ve Türkiye Ermenileri'nden bir kişi ilk kez kaymakamlık görevini yapacak."