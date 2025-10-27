Cumhuriyetimizin 102. Yılı İstanbul’da coşku ile kutlanacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 102. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da düzenlenecek resmi kutlama programı şu şekilde planlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 102. yıl dönümü münasebetiyle ilk tören 28 Ekim Salı günü saat 13.00'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda protokolün katılım ile çelenk sunma töreni ile başlayacak. Tören daha sonra akşam saat 19.00'da Yeşilköy Atatürk Havalimanı Yolu No:15 Bakırköy'deki WOW Hotel İstanbul'da İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı bayramlaşma programı ile devam edecek.

Cumhuriyet Bayramı'nın ikinci günü olan 29 Ekim Çarşamba günü programında ise ilk olarak 09.30'da İstanbul Valiliği'nde vali Davut Gül'ün tebrikleri kabulü ile devam edecek. Tebriklerin kabulünün akabinde saat 10.30'da Fatih Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ve tören geçişi gerçekleştirilecek. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi Cumhuriyet bayramının coşkusunu yaşayacaklar.