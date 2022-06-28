Cüneyt Arkın’ın doğduğu köyde büyük üzüntü: Papatyalarla donatıldı...

Karaçay Muhtarı Metin Erul, Cüneyt Arkın'ın bir süre köyde yaşadıktan sonra ayrıldığını ifade ederek, "Başımız sağ olsun. Biz de çok üzüntülüyüz. Eşinin, dostunun, akrabasının başı sağ olsun. Bizim köyde yetişmiş olduğu için ve bizim köyün insanı olduğu için biz de çok üzgünüz. Burada Cüneyt Arkın'ın adına bir şey yapmak isteriz. Çeşme veya orman yaparak anısını yaşatmak istiyoruz. Köyümüzün evladı. Burada koyun bakmış, ata binmiş zamanında. İstanbul'a gidince buralarda pek fazla görmedik. Allah rahmet eylesin, köyümüzün insanı. Köyümüzde doğmuş, büyümüş, ata binmiş, koyun bakmış bir ağabeyimiz. Çocuklarımız filmleriyle geçti. Çocukluğumuzda çok filmini izledik. Devamlı onun filmlerini izlerdik. Allah rahmet eylesin" dedi.