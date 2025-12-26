Çürük sitenin müteahhidine 15 yıl hapis

Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 8 bloklu Özpolatlar Sitesi'nin Bulut ve Gökkuşağı blokları yıkıldı. Enkaz altında kalan 40 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmayı yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin müteahhidi, mühendisi ve statik proje müellifi olduğu belirtilen Hasan Basri Özpolat hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.Mahkeme heyeti, sanık Hasan Basri Özpolat'a 15 yıl hapis cezası verdi. Binanın yapım aşamasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilenler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.