Çuvalın içinde cesedi bulunmuştu: Dikkat çekmemek için bunu yapmışlar!

'BU KARAR ONLARIN YÜREĞİNE BİR NEBZE SU SERPTİ'

Verilen bu karar sonrası müvekkillerinin sevinçten ağladıklarını anlatan Avukat Eraki, "Hiç olmazsa bu karar onların yüreğine bir nebze olsun su serpti, onları rahatlattı. Şimdi sanıkların istinaf hakları var. O süreci de bekleyeceğiz. Karar kesinleştikten sonra artık bu sanıkların suçu kesinleşmiş ve haklarında verilen karar kesinleşmiş olacak. Bunun dışında da yapılacak bir şey yoktur. Emniyet bu kadar ciddi bir çalışmaya yapmamış olsa, savcılık ciddi bir soruşturma yapmamış olsa ve mahkeme de çok ciddi ve titiz yargılama neticesinde delilerle bu kişilerin suçlu olduğunu tespit etmemiş olsaydı, bu dosya faili meçhul olarak kalırdı" diye konuştu.