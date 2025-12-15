Haberler Yaşam Haberleri Dağ yürüyüşünde kalp krizinden öldü
Giriş Tarihi: 15.12.2025 09:29

Dağ yürüyüşünde kalp krizinden öldü

Konya’nın Derbent ilçesinde bir grup arkadaşıyla dağlık alanda yürüyüşe çıkan Erol Sağdıç (45) kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Sağdıç’ın cansız bedeni AFAD ve UMKE ekipleri tarafından dağdan güçlükle indirildi.

Erol Sağdıç ve bir grup arkadaşı dağlık bölgede yürüyüşe çıktı. Ancak Sağdıç bir süre sonra fenalaşıp, yere yığıldı. Bunun üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, adresini tam bilmedikleri dağlık bir bölgede arkadaşlarının kalp krizi geçirdiği yönünde ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşamayınca AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kısa süre sonra gruba ulaşıldı. Ancak kontrollerde Erol Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağdıç'ın cansız bedeni arazi aracıyla bölgeden indirildi.

