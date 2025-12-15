Dağ yürüyüşünde kalp krizinden öldü

Erol Sağdıç ve bir grup arkadaşı dağlık bölgede yürüyüşe çıktı. Ancak Sağdıç bir süre sonra fenalaşıp, yere yığıldı. Bunun üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, adresini tam bilmedikleri dağlık bir bölgede arkadaşlarının kalp krizi geçirdiği yönünde ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşamayınca AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kısa süre sonra gruba ulaşıldı. Ancak kontrollerde Erol Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağdıç'ın cansız bedeni arazi aracıyla bölgeden indirildi.