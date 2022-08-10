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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Daha bir hafta önce ailece tatil yaptılar

Kahramanmaraş’ta cinnet getirerek polis olan babasını, annesini ve iki kardeşini öldüren Burak Özyürek daha sonra kendi hayatına son verdi. Halbuki daha geçen hafta ailece Karadeniz turu yapmışlardı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Daha bir hafta önce ailece tatil yaptılar
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde önceki gece sinir krizi geçiren 22 yaşındaki Burak Özyürek evlerinin çatısına çıkarak maket bıçağıyla bileklerini kesmeye çalıştı. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis olan baba Mehmet Özyürek (51) ve ağabeyi Hüseyin Furkan Özyürek (25), bir türlü Burak Özyürek'i sakinleştiremedi. Sinirleri yatışmayan Özyürek, babasına ait silahı aldı. Ardından babası Mehmet, annesi Hacer (45), ağabeyi Furkan ve kardeşi Talha Özyürek'e (10) ateş etti. Daha sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine oley yerine gelen ekipler, Burak Özyürek, annesi ile iki kardeşinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Polis baba ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



İÇİNE KAPANMIŞTI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, baba Özyürek ve Gaziantep'te infaz koruma memuru olarak görev yapan Hüseyin Furkan Özyürek'in geçen hafta izin alarak ailece Karadeniz turuna gittikleri öğrenildi. Bu yıl bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Burak Özyürek'in 6 ay önce insanlardan uzaklaşmaya ve içine kapanmaya başlaması üzerine babasının bir psikiyatri servisine götürdüğü ancak burada anormal bir durum olmadığının söylendiği öğrenildi. Komşuları, "Burak, kendi içine kapanık biriydi, çok konuşmazdı. 4-5 el silah sesi duydum. Çatıya çıktığımda çok kötüydü, her yer kandı" dedi.

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Daha bir hafta önce ailece tatil yaptılar
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