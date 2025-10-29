SON DAKİKA... Kocaeli Gebze’de çöken 7 katlı bina ile ilgili dikkat çeken iddia: Depremde hasar almış!

Anne, baba ve 2 kız, bir erkek olmak üzere 5 kişilik aile var. Ekipler, aileden ses aldıklarını söylediler. Kurtarmaya çalışıyorlar. Buralarda metro inşaatı var. Binalarımızın altından metro inşaatı geçiyor. Benim binamın altından da geçiyor. Bizim binalarımıza işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir gelip yatma eğilme var mı diye kontrol ediyorlar bütün binaları. Zaten binaların dış cephesinde görülüyor. İşaret var. Dünkü depremde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhidi çağırmış. Böyle çatlaklar var diye söylenti olmuş. Sadece söylenti olarak duyuyorum. Binada, göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün gece 23.00'te konuştuk. O eve çıktı, ben evime çıktık, ayrıldık" dedi.