SON DAKİKA... Kocaeli Gebze’de çöken 7 katlı bina ile ilgili dikkat çeken iddia: Depremde hasar almış!

SON DAKİKA… Türkiye, bu sabah Kocaeli'den gelen haberle sarsıldı. Gebze'de 7 katlı bina sabah saat 07.30'da büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan binanın enkazında, 5 kişilik bir ailenin olduğu tespit edilirken hemen arama kurtarma çalışmalarına başlandı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
3 saati aşkın süredir bölgede çalışmalar sürerken ekipler, zaman zaman enkaza "Sesimi duyan var mı?" diyerek bağırdı. Son olarak enkazdan ses aldıklarını belirten ekipler, 5 kişilik aileyi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.
KOCAELİ VALİSİ: BİNADA 5 VATANDAŞIMIZ BULUNUYOR
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken 7 katlı bina ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Bölgeye gelen Vali Aktaş, "Bu sabah saatlerinde Gebze ilçesinde 7 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle ilgili bilgi yok. İçeride 1 ailenin olduğu yakınları tarafından da teyit edildi. 5 kişilik aile var. Ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyor. Çevre illerden görevlendirilen ekiplerimiz şu anda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.
Şu anda çalışma yapılıyor, çökmeyle ilgili net bilgi yok. İlgili arkadaşlarımız çökmenin sebebini bulmaya çalışıyorlar. Elimizde teyit edilmiş olarak şu anda binada 5 vatandaşımız bulunuyor. Dinleme yapıyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız henüz ulaşmış değil kimseye. Çökme sebebiyle ilgili net bir bilgi yok. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Ailenin 2'nci katta oturduğunu değerlendiriyoruz" dedi.
BİNA NEDEN YIKILDI? DİKKAT ÇEKEN İDDİA!
Akıllarda ise tek bir soru vardı… Yakınlarında metro hattı inşaatı bulunan binanın yıkılmasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Yıkılan 7 katlı binanın yan apartmanında oturan Hasan Durubaba, yaşanan olayı tek tek anlattı. Sabah saatlerinde gürültüyle uyandıklarını söyleyen Durubaba, binada deprem sonrası hasar oluştuğunu duyduklarını açıkladı. Enkaz altında kalan arkadaşını en son dün akşam gördüğünü söyleyen Durubaba, şu bilgileri paylaştı:
Sabah namazına kalktığımızda yan binanın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Çift daire bir bina. Her kat dubleks olarak kullanılıyor. Altta eczanenin asma katı var. Ondan sonra 2 kat 2 kat dubleks gidiyor. Orada benim arkadaşım var, mahallemizin insanı. Karısı ve 3 tane çocuğuyla kalıyor. Bir üst katta bir evli çift var. Onlar evde yoklarmış. Bir üst katta da bina sahibi var. Onların da çocukları yok. Onlar da evde yoklarmış. Bu şekilde bir göçük oldu. Şu anda 2'nci kat ve 3'üncü kat arasında 5 kişilik aile var.
Anne, baba ve 2 kız, bir erkek olmak üzere 5 kişilik aile var. Ekipler, aileden ses aldıklarını söylediler. Kurtarmaya çalışıyorlar. Buralarda metro inşaatı var. Binalarımızın altından metro inşaatı geçiyor. Benim binamın altından da geçiyor. Bizim binalarımıza işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir gelip yatma eğilme var mı diye kontrol ediyorlar bütün binaları. Zaten binaların dış cephesinde görülüyor. İşaret var. Dünkü depremde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhidi çağırmış. Böyle çatlaklar var diye söylenti olmuş. Sadece söylenti olarak duyuyorum. Binada, göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün gece 23.00'te konuştuk. O eve çıktı, ben evime çıktık, ayrıldık" dedi.
ENKAZ ALTINDA KALAN VATANDAŞLARIMIZIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Bu arada enkaz altında kalan kişilerin Levent Bilir ve eşi Emine Bilir ile çocukları Nisa Bilir, Dilara Bilir, Muhammed Emir Bilir olduğu öğrenildi.