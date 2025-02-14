“Daltonlar” ve Boyun Çetesi’ne operasyon… İki husumetli çetenin 128 üyesi yakalandı

Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Liderliğini hakkında Kırmızı Bülten kararı bulunan ve İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne ve liderliğini yine hakkında Kırmızı Bülten kararı bulunan ve Rusya'da tutuklu olan Berat Can Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Husumetli olan iki farklı suç örgütünün üyelerinin Şubat ayında Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir ve Ümraniye İlçeleri'nde meydana gelen iş yeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, araç kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağma amaçlı tehdit ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet olmak üzere 32 farklı eyleme karıştıkları saptandı. Sosyal medya üzerinden silahlarla ve maskelerle paylaştıkları fotoğraflarıyla birbirlerine ve haraç istedikleri kişilere korku ve baskı uygulayan iki farklı suç örgütünün 128 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında Barış Boyun Suç Örgütü'nün iki avukatının da bulunduğu ifade edildi.

BALİSTİK ÇELİK YELEK BULUNDU

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, iki uzun namlulu silah, iki otomatik tabanca, bir av tüfeği, bin 207 mermi, 27 şarjör ve tabanca mekanizması, 12 uyuşturucu hap, suçlarda kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosikletler, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi. Daltonlar Suç Örgütü'nün iş yeri kurşunladıkları "Cross" motosiklete de el konuldu. 54 çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Altı kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yasal işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.

Sergiye gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ele geçirilen silahlar ile diğer suç unsurlarını inceledi. Basına açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Organize suç örgütlerine ve tüm suç unsurlarına yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İdris Kaya ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Alperen Süer de hazır bulundu.