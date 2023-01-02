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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Damadının evine gitti, 17 yıldır kayıp

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Damadının evine gitti, 17 yıldır kayıp
Konya'da 2006'da alacağını almak için damadının evine gidip bir daha dönmeyen Halit Kuşçu'dan (77), 17 yıldır haber alınamıyor. Karatay ilçesinde yaşanan olayda, besicilik yapan Kuşçu, damadı M.Y. ile 180 bin liralık bir ticaret yaptı. Damadına canlı hayvan veren Kuşçu, karşılığında senet yaptı. Kuşçu, 5 Haziran 2006'da alacağını tahsil etmek için damadının evine gitmek üzere evden çıktı. Ancak o günden bu yana Kuşçu'dan bir haber alınamadı. Damadı, "Parasını verdim, senetlerimi aldım" dedi. Babasının öldürülmüş olabileceğini belirten Tuncer Kuşçu (49), "Öldürülmüşse bile babamızın bir mezarı olsun" dedi.

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Damadının evine gitti, 17 yıldır kayıp
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