Haberler Yaşam Haberleri 'Damar açma' talepleri reddedilen hasta yakınları hemşireyi darbetti
Giriş Tarihi: 27.3.2022 12:23 Son Güncelleme: 27.3.2022 12:26

'Damar açma' talepleri reddedilen hasta yakınları hemşireyi darbetti

DHA
’Damar açma’ talepleri reddedilen hasta yakınları hemşireyi darbetti

Şanlıurfa'da bir hastanede görevli hemşire Remzi Yüzücü, bir hastayla ilgilenirken başka bir hastanın yakını Yüzücü'den kendi hastasına damar yolu açmasını istedi. Yüzücü hastayla ilgilendikten sonra ilgilneceğini söyleyince diğer hastanın yakınları sinirlenerek hemşireye saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Yüzücü tedaviye alındı. Hasta yakını olan 3 saldırgan ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise saldırganları kınadı.

Olay, dün gece Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, acil serviste görevli hemşire Remzi Yüzücü, damar yolunu açılmasını istenen hasta yakınına, farklı bir hastaya baktığını ve ardından kendilerine müdahale edeceğini söyledi. İddiaya göre, bu nedenle çıkan tartışmada hemşire hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Aldığı darbeler ile yüzünde morluk oluşan ve kaşı yırtılan Yüzücü, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Darp raporu alan Yüzücü, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olaya müdahale eden polisler ise hasta yakını olduğu belirtilen Güney D., Sadık D. ve Yasemin V.'yi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı.

"TÜM SAĞLIK CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN"

Vali Erin, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Arş. Hastanesinde sağlık personelimizin darbedildiği olaya karışan üç şüpheli gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun" paylaşımını yaptı.

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'Damar açma' talepleri reddedilen hasta yakınları hemşireyi darbetti
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