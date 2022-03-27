’Damar açma’ talepleri reddedilen hasta yakınları hemşireyi darbetti

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Aldığı darbeler ile yüzünde morluk oluşan ve kaşı yırtılan Yüzücü, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Darp raporu alan Yüzücü, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olaya müdahale eden polisler ise hasta yakını olduğu belirtilen Güney D., Sadık D. ve Yasemin V.'yi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı.