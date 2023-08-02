Haberler Yaşam Haberleri Damat değil suç makinesi! Eşini ve kayınpederini yaraladı, kokoreççide yakalandı
Giriş Tarihi: 2.8.2023 11:01 Son Güncelleme: 2.8.2023 11:38

Damat değil suç makinesi! Eşini ve kayınpederini yaraladı, kokoreççide yakalandı

Konya’da kayınpederinin işyerini kurşunlayıp daha sonra evine ateş açan ve bu sırada boşanma aşamasında eşi Esma Ezgi Coşkun (26) ve kayınpederi Harun Karabıyık’ın yaralanmasına neden olan Muhammet Coşkun (36) gittiği kokoreççide yakalandı. 47 suç kaydı olan, 12 farklı dosyadan aranan ve kasten yaralama suçlarından 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Coşkun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Damat değil suç makinesi! Eşini ve kayınpederini yaraladı, kokoreççide yakalandı

Muhammet Coşkun, 21 Temmuz günü kayınpederi Harun Karabıyık'ın merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan sanayi sitesindeki otoparka giderek işyerinin önündeki aracı kurşunladı. Hızını alamayan Coşkun, hemen ardından kayınpederinin evinin bulunduğu adresi gitti. Coşkun, yanındaki silahla 4'üncü kattaki evin balkonuna defalarca ateş edip, olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Harun Karabıyık saçmaların isabet etmesi sonucu kalça kısmından, boşanma aşamasında olduğu eşi Esma Ezgi Coşkun'da kırılan camların yüzüne gelmesi sonucu yaralandı.

KOKOREÇÇİ DE KEYİF YAPARKEN YAKALANDI

Ekipler damadı yakalamak harekete geçti. Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 gün boyunca sürekli farklı adreslerde kalan, sahte plakalı araçlarla gezen Muhammet Coşkun'un bir kokoreççide olduğunu belirledi. Adrese gelen polisi gören Coşkun kaçmaya başladı. Muhammet Coşkun, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Coşkun'un sahte plakalı aracında yapılan aramada 168 adet regapen sentetik hap ele geçirildi.

DAMAT DEĞİL SUÇ MAKİNESİ

47 suç kaydı olduğu öğrenilen Muhammet Coşkun'un 12 farklı dosyadan arandığı, ayrıca Konya Asliye Ceza ilamat masasınca kasten yaralama suçlarından 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Damat değil suç makinesi! Eşini ve kayınpederini yaraladı, kokoreççide yakalandı
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