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Giriş Tarihi: 15.8.2022 17:03 Son Güncelleme: 15.8.2022 17:05

Danimarka Vizesi Nasıl Alınır? Danimarka Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Bir yarımada olan Danimarka, irili ufaklı sayısız adadan oluşan küçük bir İskandinav ülkesidir. Danimarka'ya turist olarak gidenler için keşfedilmeyi bekleyen muhteşem yerler bulunur. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu bu küçük ülkede, görülmesi gereken çok güzel yerler vardır. Danimarka turist vizesi alınarak turist noktaları ve doğal yerleri ziyaret edilebilir. Danimarka vize başvurusu için istenen bazı evraklar vardır. Peki, danimarka vizesi nasıl alınır? Danimarka vize başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar ve ücreti ne kadar? İşte, Danimarka vizesi nasıl alınır sorusunun cevabı yazımızda…

Danimarka Vizesi Nasıl Alınır? Danimarka Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

İskandinavya ile Avrupa arasında bir köprü görevi üstlenen Danimarka'nın, hem Baltık Denizi'ne, hem de Kuzey Denizi'ne kıyısı vardır. Köklü bir tarihe ve kültüre sahip olmasının yanı sıra, coğrafyası ile de dikkat çeker. Yakından görmek için öncelikle Danimarka turist vizesi almak gerekir. Ormanları, ırmakları, denizleri, kıyıları ve temiz havası ile oldukça güzel bir ülkedir. Danimarka vize başvurusu yapmak için birtakım prosedürler bulunur. Peki, danimarka vizesi nasıl alınır? Danimarka vize başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar ve ücreti ne kadar? İşte, Danimarka vizesi nasıl alınır sorusunun cevabı yazımızda…

Danimarka Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?

Gotik ve Romanesk mimari anlayışa sahip binaları ve sokakları ile eşsiz bir atmosfere sahip olan bu ülkeyi görmek için Schengen vizesi alınmalıdır. Danimarka'ya uzun süreli gitmek isteyenlerin, Danimarka Konsolosluğu'na başvuru yapmaları gerekir. Fakat, kısa süreli turist olarak gitmek için yetkili vize başvuru merkezlerine müracaat edilmeli ve Danimarka Schengen vizesi talep edilmelidir. Başvuru yapmadan önce, randevu alınmalı ve istenen tüm evraklar hazırlanmalıdır. Vize verilme süreci, yoğunluğa ve resmi tatillere göre değişir. Fakat, ortalama olarak 7-15 gün arasında sonuçlanır. Bordo (Umumi), Gri (Hizmet) Yeşil (Hususi) ve Siyah (Diplomatik) pasaportu olanların 90 günü geçmemek koşulu ile Schengen vizesi almaları zorunlu değildir. Danimarka vizesi için gereken ücret, yetişkinler için 80, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 40 Euro'dur.

Danimarka Vizesi için Gereken Evraklar Nelerdir?

Aşağıda Danimarka'yı kısa süreli ziyaret edecekler, okumak ve çalışmak için gidecek olanlar için gereken belgeler sıralanmıştır.

Turistler

  • Pasaport
  • Kimlik fotokopisi
  • 2 adet yeni biometrik fotoğraf
  • Otel ve uçak rezervasyonları
  • Seyahat sağlık sigortası
  • Banka Hesap özeti
  • Varsa araç ruhsatı ve tapu gibi evrak fotokopileri
  • Nüfus kayıt örneği
  • İkametgah
  • E-Devlet'ten alınmış yurtdışı giriş-çıkış sorgulaması

Öğrenciler

  • Pasaport
  • Vize başvuru formu
  • 2 adet güncel biometrik fotoğraf
  • Orijinal davet mektubu
  • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Seyahat sağlık sigortası
  • Uçak bileti rezervasyonu.
  • Otel rezervasyonu.
  • 3 aylık banka hesap dökümü
  • İngilizce ve orijinal öğrenci belgesi
  • 18 yaşından küçükler muvaffakatname

İşverenler

  • Pasaport
  • Antetli Kâğıda İngilizce Dilekçe
  • İmza Sirküleri
  • Vergi levhasının güncel fotokopisi
  • Faaliyet Belgesi (En fazla 3 aylık)
  • Ticaret Sicil Gazetesi

Çalışanlar

  • Pasaport
  • Antetli Kâğıda İngilizce Dilekçe (Çalışan kişinin adı soyadı, pasaport numarası, işe başlama tarihi, seyahat nedeni ve süresi, masrafları kimin üstleneceği, imzalayan kişinin adı soyadı ve görevi dilekçede olmalıdır)
  • İmza Sirküleri
  • Vergi levhasının güncel fotokopisi
  • Faaliyet Belgesi (En fazla 3 aylık)
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Sigortalı işe giriş bildirgesi ve E devletten SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
  • Maaş Bordrosu ıslak imzalı son 3 aylık

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Danimarka Vizesi Nasıl Alınır? Danimarka Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?
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