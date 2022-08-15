İskandinavya ile Avrupa arasında bir köprü görevi üstlenen Danimarka'nın, hem Baltık Denizi'ne, hem de Kuzey Denizi'ne kıyısı vardır. Köklü bir tarihe ve kültüre sahip olmasının yanı sıra, coğrafyası ile de dikkat çeker. Yakından görmek için öncelikle Danimarka turist vizesi almak gerekir. Ormanları, ırmakları, denizleri, kıyıları ve temiz havası ile oldukça güzel bir ülkedir. Danimarka vize başvurusu yapmak için birtakım prosedürler bulunur. Peki, danimarka vizesi nasıl alınır? Danimarka vize başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar ve ücreti ne kadar? İşte, Danimarka vizesi nasıl alınır sorusunun cevabı yazımızda…

Danimarka Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?

Gotik ve Romanesk mimari anlayışa sahip binaları ve sokakları ile eşsiz bir atmosfere sahip olan bu ülkeyi görmek için Schengen vizesi alınmalıdır. Danimarka'ya uzun süreli gitmek isteyenlerin, Danimarka Konsolosluğu'na başvuru yapmaları gerekir. Fakat, kısa süreli turist olarak gitmek için yetkili vize başvuru merkezlerine müracaat edilmeli ve Danimarka Schengen vizesi talep edilmelidir. Başvuru yapmadan önce, randevu alınmalı ve istenen tüm evraklar hazırlanmalıdır. Vize verilme süreci, yoğunluğa ve resmi tatillere göre değişir. Fakat, ortalama olarak 7-15 gün arasında sonuçlanır. Bordo (Umumi), Gri (Hizmet) Yeşil (Hususi) ve Siyah (Diplomatik) pasaportu olanların 90 günü geçmemek koşulu ile Schengen vizesi almaları zorunlu değildir. Danimarka vizesi için gereken ücret, yetişkinler için 80, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 40 Euro'dur.

Danimarka Vizesi için Gereken Evraklar Nelerdir?

Aşağıda Danimarka'yı kısa süreli ziyaret edecekler, okumak ve çalışmak için gidecek olanlar için gereken belgeler sıralanmıştır.

Turistler

Pasaport

Kimlik fotokopisi

2 adet yeni biometrik fotoğraf

Otel ve uçak rezervasyonları

Seyahat sağlık sigortası

Banka Hesap özeti

Varsa araç ruhsatı ve tapu gibi evrak fotokopileri

Nüfus kayıt örneği

İkametgah

E-Devlet'ten alınmış yurtdışı giriş-çıkış sorgulaması

Öğrenciler

Pasaport

Vize başvuru formu

2 adet güncel biometrik fotoğraf

Orijinal davet mektubu

Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği

Seyahat sağlık sigortası

Uçak bileti rezervasyonu.

Otel rezervasyonu.

3 aylık banka hesap dökümü

İngilizce ve orijinal öğrenci belgesi

18 yaşından küçükler muvaffakatname

İşverenler

Pasaport

Antetli Kâğıda İngilizce Dilekçe

İmza Sirküleri

Vergi levhasının güncel fotokopisi

Faaliyet Belgesi (En fazla 3 aylık)

Ticaret Sicil Gazetesi

Çalışanlar