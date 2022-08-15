İskandinavya ile Avrupa arasında bir köprü görevi üstlenen Danimarka'nın, hem Baltık Denizi'ne, hem de Kuzey Denizi'ne kıyısı vardır. Köklü bir tarihe ve kültüre sahip olmasının yanı sıra, coğrafyası ile de dikkat çeker. Yakından görmek için öncelikle Danimarka turist vizesi almak gerekir. Ormanları, ırmakları, denizleri, kıyıları ve temiz havası ile oldukça güzel bir ülkedir. Danimarka vize başvurusu yapmak için birtakım prosedürler bulunur. Peki, danimarka vizesi nasıl alınır? Danimarka vize başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar ve ücreti ne kadar? İşte, Danimarka vizesi nasıl alınır sorusunun cevabı yazımızda…
Gotik ve Romanesk mimari anlayışa sahip binaları ve sokakları ile eşsiz bir atmosfere sahip olan bu ülkeyi görmek için Schengen vizesi alınmalıdır. Danimarka'ya uzun süreli gitmek isteyenlerin, Danimarka Konsolosluğu'na başvuru yapmaları gerekir. Fakat, kısa süreli turist olarak gitmek için yetkili vize başvuru merkezlerine müracaat edilmeli ve Danimarka Schengen vizesi talep edilmelidir. Başvuru yapmadan önce, randevu alınmalı ve istenen tüm evraklar hazırlanmalıdır. Vize verilme süreci, yoğunluğa ve resmi tatillere göre değişir. Fakat, ortalama olarak 7-15 gün arasında sonuçlanır. Bordo (Umumi), Gri (Hizmet) Yeşil (Hususi) ve Siyah (Diplomatik) pasaportu olanların 90 günü geçmemek koşulu ile Schengen vizesi almaları zorunlu değildir. Danimarka vizesi için gereken ücret, yetişkinler için 80, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 40 Euro'dur.
Aşağıda Danimarka'yı kısa süreli ziyaret edecekler, okumak ve çalışmak için gidecek olanlar için gereken belgeler sıralanmıştır.