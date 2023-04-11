Darp edilip ölen cam ustasının cinayet şüphelisi yakalandı

Olay, geçen yıl 7 Ekim'de ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları tarafından evde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu'nun yapılan otopsisinde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Elmacıoğlu'nun ölmeden önce bir restoranda çıkan tartışmada H.B. tarafından darbedildiğini belirledi.