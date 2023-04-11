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Giriş Tarihi: 11.4.2023 13:39

Darp edilip ölen cam ustasının cinayet şüphelisi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde evinde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu’nun (62) cinayet şüphelisi olarak H.B. gözaltına alındı. Elmacıoğlu’nu darbedip beyin kanaması geçirmesine neden olduğu belirlenen H.B., tutuklandı.

DHA
Darp edilip ölen cam ustasının cinayet şüphelisi yakalandı

Olay, geçen yıl 7 Ekim'de ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları tarafından evde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu'nun yapılan otopsisinde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Elmacıoğlu'nun ölmeden önce bir restoranda çıkan tartışmada H.B. tarafından darbedildiğini belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, H.B.'nin Metin Elmacıoğlu'nu restorandan sürükleyerek dışarı çıkardığı tespit edildi.

Polis ekipleri, H.B.'yi saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Darp edilip ölen cam ustasının cinayet şüphelisi yakalandı
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