Darphaneden sahte altına aplikasyon çözümü: Bir tarafına ’sahtedir’ yazılacak

Ankara Kuyumcular Odası tarafından organize edilen Türkiye Yüzyılı 1. Kuyumculuk Çalıştayı Ankara'da gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur çalıştayda yaptığı konuşmada kuyumculuk sektörünün başlıca sorunu olan altın muhasebesine ilişkin "Kuyumculukta fiyatlar zaman zaman hızlı sıçradığı için reel olmayan kar söz konusu olabiliyor. Mesela 1 ocakta kuyumcunun elinde 10 kilo altın var, aralıkta 11 kilo altın olduysa bu bir kilo kar sayılmalı. Bu sebeple dünya örneklerini de dikkate alarak ne yapılabilir bunu çalışacağız" dedi.
APLİKASYON GELİŞTİRİLİYOR
Sahte altınla mücadele kapsamında da çalışmaları bulunduğunu anlatan Cantimur, Cumhuriyet altını basma yetkisinin Darphane'de bulunduğunu ifade ederek, "Darphane'de üretilen altınlara özel güvenlik prosedürleri uygulanmaktadır. Bu unsurlar kuyumcu esnafı tarafından biliniyor. Fakat bunu bilmeyen vatandaşlar için bu durum yasadışı altınla ayırt etmeyi zorlaştırıyor. Cumhuriyet altınlarının sahtesinden kolayca ayırt edilebilmesi için mobil aplikasyon geliştiriyoruz. Yani telefonunu tutacaksın altın gerçek mi değil mi göreceksin" dedi.
İNTERNETTEN TAKLİT ALTIN SATIŞINA DÜZENLEME
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise e-ticaret platformlarında satılan sahte-imitasyon takılara ilişkin düzenleme hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi. Gürcan, "Sahte para basımının nasıl bir cezası varsa burada da altın kıymetli maden ve sahtesini gerçekmiş gibi yapıp satanlara yaptırım uygulanmalı. Bunun bir yüzünde sahte olduğunun ifade edilmesi gerekiyor. Bir yüzüne 'Bu ürün sahtedir' yazılması için düzenlemele yapılacak" dedi.
Gürcan kaçak altınla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Bu yıl 700 kilogram kaçak altın yakalandı. Geçtiğimiz yıl bu rakam bin 300 kilogramdı. Ayrıca mücevher olarak girmeye çalışanlar da var. 1.5 kilogramlık büyük zincirler yaparak yurda sokmaya çalışıyorlar. Bunların bilgisini havayolları ile olan anlaşmalarımız gereği daha kişiler havadayken alıyor ve kaçağı önlüyoruz" diye konuştu.
TRİLYONLARCA LİRALIK ALTIN YASTIK ALTINDA
Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, yastık altında trilyonlarca lira değerinde 3-5 bin ton altın olduğunu belirtirken, bunun ekonomiye kazandırılması için sektöre güvenin artması gerektiğini söyledi. Sönmez ayrıca 3 ayda bir Türkiye Kuyumculuk Sektörü Güven Endeksi çalışmasını açıklayacaklarını anlattı.
Sönmez, altın satışında lisans zorunluluğu ve e-ticarette daha sıkı düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.