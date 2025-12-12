Darphaneden sahte altına aplikasyon çözümü: Bir tarafına ’sahtedir’ yazılacak

İNTERNETTEN TAKLİT ALTIN SATIŞINA DÜZENLEME

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise e-ticaret platformlarında satılan sahte-imitasyon takılara ilişkin düzenleme hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi. Gürcan, "Sahte para basımının nasıl bir cezası varsa burada da altın kıymetli maden ve sahtesini gerçekmiş gibi yapıp satanlara yaptırım uygulanmalı. Bunun bir yüzünde sahte olduğunun ifade edilmesi gerekiyor. Bir yüzüne 'Bu ürün sahtedir' yazılması için düzenlemele yapılacak" dedi.

Gürcan kaçak altınla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Bu yıl 700 kilogram kaçak altın yakalandı. Geçtiğimiz yıl bu rakam bin 300 kilogramdı. Ayrıca mücevher olarak girmeye çalışanlar da var. 1.5 kilogramlık büyük zincirler yaparak yurda sokmaya çalışıyorlar. Bunların bilgisini havayolları ile olan anlaşmalarımız gereği daha kişiler havadayken alıyor ve kaçağı önlüyoruz" diye konuştu.