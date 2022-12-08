DASK Hasar Kaydı Oluşturma - E-Devlet DASK Bina Hasar İhbarı Nasıl Yapılır?

DASK hasar ihbarı nasıl yapılır sorusunun cevabı, depremin yapı üzerinde bıraktığı hasarın telafisini yapmak için mutlaka öğrenilmelidir. Çoğu ev sahibi, e devlet bina hasar ihbarı nasıl yapılır diye düşünür. Kiracıların DASK hasar kaydı oluşturma haklarının olup olmadığı ise ayrı bir merak konusudur. DASK hasar dosyası oluşturma için istenen belgeler arasında neler var? Kimler hasar kaydı oluşturma talebinde bulunabilir? Doğal afetten sonra ne kadar süre içinde başvuru yapılmalıdır?

DASK Hasar İhbarı Nasıl Yapılır?

Deprem, toprak kayması, sel, tsunami gibi doğal afetler, taşınmaz mülk sahiplerinin korkulu rüyalarından biridir. Olası bir felakete karşı önlem almak isteyen kişiler, evlerini, dükkanlarını ve binalarını sigorta ile güvence altına almak ister. Böylece zararın karşılanacağı konusunda endişelenmeye gerek yoktur. Fakat, birçok kişi internet üzerinden DASK hasar ihbarının nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi değildir. Bunun için dört ayrı yol vardır. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur.

Alo DASK 125'i aramak

DASK'ın resmi web sitesinden "Online Hasar İşlemleri" sayfasına giriş yapmak

Zorunlu Deprem Sigortası'nın DASK adına yapan sigorta şirketleri ile iletişime geçmek

E-devlet hasar ihbar sistemine girmek

Mal sahibi, bunlardan herhangi birini seçerek hasar ihbar kaydı oluşturabilir. Fakat, en geç 15 gün içinde başvuru yapması gerekir. E-devlet sistemi üzerinden ihbarda bulunmak isteyenler ise aşağıdaki bağlantıya tıklamalıdır. T. C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi girildikten sonra yönlendirilen sayfada bulunan il ve tarih seçilmelidir. Daha sonra istenilen bilgiler verilerek ihbar oluşturulmalıdır.

https://www.turkiye.gov.tr/dogal-afet-sigortalari-hasar-ihbari

DASK Hasar İhbarı için Gerekenler Neler?

Doğal Afet Sigortalar Kurumu'na hasar ihbarında bulunacak kişilerin bizzat mal sahibi olması gerekir. Kiracıların, kendi adlarına böyle bir talepte bulunma hakları yoktur. Sadece mülk sahibinin yani sigorta yaptıranın adına hasar ihbarı oluşturabilirler. Ek olarak, tazminat ödemeleri sadece resmi mülk sahibine yapılır. DASK ihbarı için istenen evraklar ise şunlardır:

T. C. kimlik ya da poliçe numarası ile hasar bildirimi

Güncel tapu verileri

Hasarın meydana geldiği yerin açık adresi (Eksperlerin tespit ve değerlendirme yapması için)

Sigorta yaptıranın telefon numarası