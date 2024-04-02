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Giriş Tarihi: 2.4.2024 18:10 Son Güncelleme: 2.4.2024 19:29

Datça açıklarında deprem! Kaymakamlıktan açıklama geldi

Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça açıklarında deprem! Kaymakamlıktan açıklama geldi

Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 35 kilometre açıkta gerçekleşti. Deprem Muğla'nın ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Depremle ilgili Datça Kaymakamlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Meydana gelen deprem ile ilçemizde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı yapılan ilk incelemelerle belirlenmiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Datça açıklarında deprem! Kaymakamlıktan açıklama geldi
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