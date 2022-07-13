Son dakika haberi ile Çeşme orman yangını nedeni belli oldu. Yaz ayları orman yangını haberlerini beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde yine aynı bölgelerde çıkan orman yangını yangın söndürme ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınmıştı. Bölge sakinleri ve vatandaşlar Datça orman yangını son durum için gözlerini ajanslara çevirdi. Peki, Muğla Datça orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? İşte Çeşme orman yangını son dakika…
ÇEŞME ORMAN YANGINI SON DAKİKA: NEDENİ BELLİ OLDU!
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış sebebi de belli oldu. Çiftlikte kaynak yapan işçilerin sıçrattığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenilen yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.
MUĞLA DATÇA ORMAN YANGINI SON DURUM
Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinin Hava Radar mevkiinde 12.21'de yangın çıktı. Yangının tespit edilmesi ile 14 dakikada ilk müdahale yapıldı. Yangın, bölgede etkili olan rüzgar ile kısa sürede büyüyerek ormanın geneline yayıldı.
Askeri birlikler ve yansın söndürme birimleri aralıksız çalışmaya devam ederken söndürme işlemine 5 uçak, 15 helikopter gönderilmişti. Ancak uçak sayısı 7'ye yükseltildi. Datça yangın haberleri son dakika takip edilmeye devam ediyor.
Yangına karadan da 500'e yakın orman işçisi ile müdahale var. Bunun yanı sıra 96 iş makinesi bölgede... Ekiplere yangını söndürme konusunda askeri birlikler de destek veriyor.
Yangın Mesudiye'de yerleşim yerlerine ulaştı. Bu sebeple evlerde yaşayan bölge sakinleri tahliye ediliyor. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri de koordineli çalışmasına devam ediyor.
DATÇA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Sayısız yangın işçisi ve askerlik birlikte devam eden müdahalede rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alınmaya devam ediyor.
Arazöz ve itfaiye araçlarının hızlı geçişleri için orman yangınına çıkan yollar kapatıldı. Datça-Palamutbükü yolu da jandarma ekiplerince kapatılan yollar arasında...
ÇEŞME ORMAN YANGINI SON DAKİKA
İzmir'in Çeşme ilçesinde de makilik alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın saat 13.30 sıralarında Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve 4 dozerle de karadan müdahaleye başladı.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
A Haber televizyonunun aktardığı bilgiye göre; otoyolun hemen kenarına kadar ulaşan yangın rüzgar elektrik santrallerini tehdit ediyor. Yangının o noktaya ulaşmaması için büyük bir mücadele veriliyor. Çeşme orman yangını son durum gelişmeleri yakın takipte.