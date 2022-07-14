Haberler Yaşam Haberleri Datça yangınının acı bilançosu! 700 hektar küle döndü
Giriş Tarihi: 14.7.2022 22:19 Son Güncelleme: 14.7.2022 22:44

Datça yangınının acı bilançosu! 700 hektar küle döndü

Datça’da elektrik trafosundan çıkan yangın, ciğerlerimizi yaktı. Tarım arazilerini ve ormanları küle çeviren alevler yerleşim yerlerini sardı, bazı evler hasar gördü. 24 saatten kısa sürede kontrol altına alınan yangında 700 hektar alan zarar gördü. İşte Datça yangının acı bilançosu...

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Datça yangınının acı bilançosu! 700 hektar küle döndü

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinin Hava Radar mevkiinde 13 Temmuz saat 12.21'de elektrik trafosundan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının tespit edilmesi ile 14 dakikada ilk müdahale yapıldı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına, havadan ve karadan yoğun müdahale edildi. Havanın kararmasıyla, gece görüşlü helikopterler göreve başladı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Yangının 2'nci gününde rüzgar şiddetini biraz azalttı. Akvaryum Koyu ve Kızılbük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan yangında, günün aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmaları havadan ve karadan etkin bir şekilde sürdürüldü. Yangında 1 İHA, 10 uçak, 20 helikopter, 179 arazöz, 20 ilk müdahale aracı, 61 iş makinesi, 6 TOMA ve yaklaşık bin 500 yangın söndürme personeli çalışmalara katıldı. Emniyet ve Jandarma TOMA'ları ile Sahil Güvenlik ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

3 BİN 520 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mesudiye Mahallesinde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması sonucunda, evler tahliye edilmeye başlandı. Jandarma ekipleri tarafından, yangının büyümesi sebebiyle tedbir amaçlı Hayıtbükü, Mezitli ve Mesudiye Mahallesindeki 450 hanede yaşayan 3 bin 520 tatilci ve yöre halkı tahliye edildi. 38 büyükbaş, 45 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere taşındı. Yangından dolayı 4 ev kül oldu, 10 evde hasar görürken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

700 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Kirişçi, "Yaklaşık 300 hektarlık orman alanı ve 400 hektarlık tarım alanımız zarar görmüştür. 450 hane ve 3 bin 520 vatandaşımız uygun yerlere tahliye edilmiştir. 4 ev ağır toplam 10 ev hasar görmüştür. Can kaybı yoktur. Gerek hava sıcaklığının yüksekliği, rutubetin düşüklüğü ve rüzgarın şiddeti bunun olayı zorlaştırmıştır. Bu zorluklara rağmen 24 saat dahi sürmeden bu yangın kontrol altına alınmıştır" dedi. Kirişçi, yangından zarar gören vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.

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Datça yangınının acı bilançosu! 700 hektar küle döndü
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