Dava açmayı unutan avukat tazminata mahkum oldu

Gümüşhane'de 2012 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yunus Özdemir'in (23) ailesi, kazaya ilişkin sigorta tazminatının tahsili amacıyla Giresun Barosu'na kayıtlı Avukat F.İ.'yi vekil olarak tayin etti. Ancak sigorta poliçesinde açıkça belirtilen iki yıllık zaman aşımı süresi içerisinde sigorta şirketine karşı dava açılmadı. Sürenin dolmasıyla birlikte ailenin sigorta şirketinden talep edebileceği tazminat hakkı ortadan kalktı. Bunun üzerine Özdemir ailesi, uğradıkları zararın avukatın görev ihmali nedeniyle oluştuğu gerekçesiyle bu kez vekilleri aleyhine dava açtı. Dosyayı inceleyen Görele 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, görev ihmali bulunan avukatın mesleki yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek davacı aileyi haklı buldu. Sigorta poliçesinde yer alan 100 bin liralık teminat bedelinin avukat F.İ.'den alınarak aileye ödenmesine karar verdi.Özdemir ailesi aradan geçen süre nedeniyle 100 bin liranın zararlarını karşılamadığını belirterek davayı munzam zarar talebiyle istinafa taşıdı ve rakamın yeniden değerlenmesini talep etti. Dosya, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Üst mahkemeden çıkacak kararın, benzer davalar açısından emsal teşkil etmesi bekleniyor.