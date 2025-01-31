Davetli gittiği düğünde halay çekerken kalp krizi geçirip öldü

Kızıltepe ilçesinde yaşanan üzücü olay, dün akşam saatlerinde bir düğün salonunda meydana geldi. Merkez Turgut Özel Mahallesinde bulunan düğün salonuna davetli olarak katılan 5 çocuk babası 35 yaşındaki Bekir Elçi, halay çektiği sırada fenalaşarak yere yığıldı.
Salondakiler tarafından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Bekir Elçi hastanede hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Elçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi'nde toprağa verildi.