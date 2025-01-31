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Giriş Tarihi: 31.1.2025 18:52 Son Güncelleme: 31.1.2025 19:38

Davetli gittiği düğünde halay çekerken kalp krizi geçirip öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde davetli olduğu düğünde halay çekerken kalp krizi geçiren 35 yaşındaki Bekir Elçi hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Davetli gittiği düğünde halay çekerken kalp krizi geçirip öldü

Kızıltepe ilçesinde yaşanan üzücü olay, dün akşam saatlerinde bir düğün salonunda meydana geldi. Merkez Turgut Özel Mahallesinde bulunan düğün salonuna davetli olarak katılan 5 çocuk babası 35 yaşındaki Bekir Elçi, halay çektiği sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Salondakiler tarafından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Bekir Elçi hastanede hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Elçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Davetli gittiği düğünde halay çekerken kalp krizi geçirip öldü
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