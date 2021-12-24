Dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel’den pes dedirten savunma: ‘Ben bir iki tokat vurdum zannediyordum’

BABA: EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Baba Duran K. da, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ne kadar çok ceza alırsa o kadar iyi olacak. Onun bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyoruz. Biz ilk başta görüntüleri görünce bir iki tokat attı zannetmiştik.



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