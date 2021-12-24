Dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel'den pes dedirten savunma: ‘Ben bir iki tokat vurdum zannediyordum’ | Video

Aksaray Ortaköy’de öğrencisini döven matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel’in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde psikolojik sorunları olduğunu ileri süren Yücel, “Hap kullanıyordum. Ancak o gün hap kullanmayı unutmuşum. Bunu nasıl yaptım bende bilmiyorum. Kendimi kaybetmişim” dedi.

Türkiye'de günlerdir Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 5. sınıf öğrencisi S.T.K'nin matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tarafından tekme-tokat dövülmesini konuşuyor.

Ailenin avukatı Ali Oğuz Şahin, "Kutsal öğretmenlik mesleğini işgal eden bir sanık tarafından darp edilen yavrumuzun avukatıyım. Olayın emniyetten savcılığa intikal etmesi neticesinde bizimde olaydan haberimiz oldu. Sanık derhal gözaltına alındı. Ayrıca idari olarak ta açığa alınmış vaziyette. Bizde olayın takipçisi olarak elimizden gelenin fazlasıyla yerine getiriyoruz. Sanık hakkında şuanda dava açılmış halde. Sanık basit yaralamadan değil, yaralamanın nitelikli halinden TCK. 86'ncı maddesi üçüncü fıkrasının b ve d bendinden yargılanacak. Bu suçtan en üst sınırdan ceza alabilmesi ve bir daha kimsenin böyle olaylara cesaret edememesi için bizde elimizden geleni fazlasıyla yerine getiriyoruz. O darp görüntülerinin de ailenin ve çocuğumunuz da psikolojisini düşünerek sansürlenerek yayınlanmasını rica ediyoruz" dedi.