Dayan Arden

Nazlı ve Aziz Beler çiftinin çocukları Arden Ömer Beler'e henüz 2,5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile çocuklarını tedavi ettirebilmek için valilik onayıyla yardım kampanyası başlattı. Arden Ömer'in minik vücudu bu süre içerisinde defalarca mide kanaması geçirdi. Günlerce yoğun bakımda kalan minik Arden'in kas ve kemikleri de erimeye başladı. Yutkunma kasını da kaybeden Arden için mutlu haber geldi. Başlatılan kampanyada mutlu sona ulaşıldı ve istenilen para toplandı. Aile bu mutlu habere sevinemedi. Çünkü Arden Ömer Beler'in diğer hastalıkları nüksetti.



'HASTALIKLARI NÜKSETTİ, DUBAİ'YE GİDEMEDİ'



Tedavi altında tutulan minik Arden'in kendisini toparladıktan sonra uçak yolculuğu yapabileceği ve Dubai'ye gidebileceği öğrenildi. Anne Nazlı Beler de 'Dayan oğlum' diyerek haykırdı. Anne Beler paylaşımında, "Sen bu dünyada gördüğüm en güçlü savaşçısın. Bu savaşı kazanmışken kalbinin hızla atıp koşman gerektiği yerde pes edemezsin. Senin annen yanında baban yanında. O uçağa binmeni dört gözle bekleyen kocaman bir ailen var. Biz sana verdiğimiz sözü tuttuk şimdi sıra sende. Hadi bir kez daha göster herkese ne kadar güçlü olduğunu. Kalbi seninle atan binlerce insanın, annenin gücünü hisset. Bizim için bir kez daha ve sonsuza kadar hızlıca atsın o kocaman kalbin" ifadelerini kullandı.