DEAŞ’ın kurucu lideri El-Bağdadi’nin akrabasının da bulunduğu finans operasyonunda 10 tutuklama

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün il genelindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik merkez Kırşehir olmak üzere kapsamlı ve eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere aynı anda baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında DEAŞ'ın kurucu liderlerinden Ebubekir El-Bağdadi'nin akrabası olduğu tespit edilen şahsın da bulunduğu L.A.A.A, A.S.K.A, M.F.Y.A, A.S.F.A, S.A.H.K, S.S.M.H, W.K.A.A, Y.İ.A.A, M.A.M ve G.A.A.A isimli toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel içerikli dokümanlar ile birlikte 20 bin Amerikan doları üzerinde örgütsel fon ele geçirildi. Ele geçirilen para ve materyallerin DEAŞ'ın finansman ve propaganda faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne teslim edildi.