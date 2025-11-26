DEAŞ’ın uyuyan hücresine şafak operasyonu: 12 kişi gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, daha önce örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin ifadelerinden yola çıkarak gerçekleştirdiği 4 aylık teknik ve fiziki takiple kentteki 12 kişilik "uyuyan hücre" yapılanmasını tespit etti.

SORGULARI SÜRÜYOR

TEM operasyon timi ve özel harekat ekiplerince, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulunduğu, yabancı uyruklu şüphelilerin de daha önce Suriye'deki çatışma bölgelerinde silahlı çatışmalarda yer aldığı iddia edildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.