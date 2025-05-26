Dede, oğul ve torunun öldüğü olayda tutuklu sanık kardeşler ikinci duruşmada ifade verdi

Olay, 6 Ağustos 2024'te Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde yaşandı. İddiaya göre, köyde yapılacak su hattı kazısı sırasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Erhan Çiftçi (46) ve kardeşi Kadir Çiftçi (40) ile karşı taraftan Satılmış Cesur (69), oğlu İbrahim Cesur (54) ve torunu 17 yaşındaki Satılmış Cesur arasında yaşanan silahlı çatışmada, üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan kardeşler tutuklanırken, enişteleri K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık kardeşler hakkında "fikir ve eylem birliği içerisinde kasten öldürme" ve "çocuğa karşı nitelikli adam öldürme" suçlarından üçer kez müebbet hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanık K.A. hakkında ise "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar, tutuksuz sanık, müştekiler, taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı. Duruşmada söz alan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. K.A. ise suça herhangi bir şekilde karışmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.