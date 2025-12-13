Dedesinin otomobilinin altında kaldı

Muğla'da dedesinin kullandığı otomobilin çarptığı 1 yaşındaki Muhammet Dursun, yaşamını yitirdi. Karaçulha Mahallesi Gökalan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Musa Çağan (59), otomobiliyle evinin bahçesinden çıkmak istediği sırada kör noktada bulunan torunu Muhammet Dursun'u fark etmeyip çarptı. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dede Musa Çağan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.