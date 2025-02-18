Dedikodu yaptı yüzüme güldü

Ankara'da DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi'nde yaşanan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trajik olayın perde arkasına SABAH ulaştı. Şube Başkanı Deniz Ilgan'ın, Şube Sekreteri Erdinç Koç'u öldürdükten sonra intihar ettiği olayın altında kıskançlık, dedikodu ve yolsuzluk iddialarının yattığı öğrenildi.Polisin, Ilgan'ın odasında bulduğu intihar mektubu, olayın ardındaki sırrı gün yüzüne çıkardı. Ilgan mektubunda, Erdinç Koç'un yolsuzluk yaptığını, işlerde hiçbir şekilde fikir alışverişinde bulunmadığını, arkasından dedikodu yaptığını ve hiçbir şey olmamış gibi yüzüne güldüğünü yazdı. Mektuptaki ifadelerde, Ilgan'ın Koç'u kendisine karşı kıskançlık ve çekememezlik duyguları beslemekle suçladığı da yer aldı.Deniz Ilgan ile Erdinç Koç arasındaki gerginlik, bir süredir sendika içerisinde de gündemdeydi. Ilgan'ın, cinayeti işlemeden önce 15 günlük iznini tamamlayarak göreve döndüğü ve bu süreçte Koç ile ilgili duyduğu dedikodular nedeniyle daha da öfkelendiği iddia edildi. Olay günü Koç ile yüzleşen Ilgan'ın, tartışma sırasında kontrolünü kaybederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Koç dün memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.