Defne yaprağı toplamaya giden yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Bartın'ın Merkez ilçeye bağlı Gençali köyünde defne yaprağı toplamak için ormanlık alana giden yaşlı kadının 48 saat sonra cansız bedeni bulundu. Olay 10 Aralık günü 78 yaşındaki Zehra Güney sabah saatlerinde defne yaprağı toplamak için ormanlık alana gitti. Akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine hemen harekete geçen AFAD, İl Jandarma ekipleri ile köylü vatandaşlar arama çalışması başlattı. Bölgede 2 dron, gece görüşlü dürbün ile iz arama köpeğiyle 92 kişilik ekip 10 km alanda arama çalışması yaptı.

Yapılan arama çalışmasında ilk olarak defne dalı sarmak için kullandığı ip ile eşarbı bulundu. Arama çalışmalarını bulunan mevkiinde yoğunlaştıran ekipler 12 Aralık günü öğlen saatlerinde evine yaklaşık 3 km uzaklıkta kayalık alanda çalıların içinde 78 yaşındaki Zehra Günay'ın cansız bedenini buldu. Defne dallarını keserek ayağının kayması düşerek yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Yapılacak otopsi ve savcılık incelemesinden sonra Zehra Güney'in cenazesi ailesine teslim edilecek. 78 yaşındaki Zehra Güney'in uzun zamandır defne yaprağı toplayarak ailesine katkı sağladığı belirtildi.