Dehşet saçan saldırganı etkisiz hale getiren polis için savcıdan emsal karar

Bayrampaşa Rami Kışla Caddesi'nde, 29 Ağustos 2023 günü otobüs durağı yakınında, şüpheli Volkan L. sebepsiz yere tanımadığı Metin Z.'ye tokat atmış, daha sonra elindeki bıçağı çıkartarak Metin Z.'ye doğru sallamıştı. Neye uğradığını şaşıran Metin Z. elinde bulunan süpürgeyle bıçağın kendisine değmesini engellemeye çalıştı. Şüpheli Volkan L. Daha sonra cadde üzerinde bulunan Cahit A. ve Kemal T.'ye bıçak sallamaya başladı.



49 SABIKA KAYDI

Bu esnada olay yerinde tesadüf eseri bulunan polis memuru Enes A'nın dur polis uyarısında bulundu. Mağdur Cahit A. ve Kemal T'nin olay yerinden kaçması sonrası şüpheli Volkan L. bıçağıyla polis memuruna doğru koşmaya başladı. Bunun üzerine polis memuru şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli Volkan L, ambulansla hastaneye kaldırılırken şahsın 49 farklı suçtan sabıka kaydı ortaya çıktı.



SUÇ TEŞKİL ETMİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırganı etkisiz hale getiren polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada tanık beyanları ve güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli Volkan L'nin diğer mağdurlara ve polis memuru Enes A'nın can sağlığına yönelik davranışlarda bulunduğu belirtildi. Polis memurunun ciddi bıçaklı saldırıyı kırmak amacıyla o ölçüde hareket ederek şüpheliyi ayağından vurduktan sonra bıçağını aldığını ve meşru savunma hukukuna uygun davrandığı kaydedilerek olayın suç teşkil etmediği ifade edildi. Şüphelinin kullandığı ekmek bıçağı olması nedeniyle eylemin suç teşkil etmediği kovuşturma yapılmasına yer olmadığı dile getirildi.