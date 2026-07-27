Haberler Yaşam Haberleri Dehşete düşüren anlar! Sanal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Cani eş karısını darp edip…
Giriş Tarihi: 27.07.2026 13:50 Son Güncelleme: 27.07.2026 13:51

Dehşete düşüren anlar! Sanal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Cani eş karısını darp edip…

Sanal medyada yayılan görüntüler dehşete düşürdü. Kullanıcılar iki çocuk annesi Dilara'nın yaşadığı şiddet sarmalını gündeme taşıdı. İddiaya göre uyuşturucu ve kumar bağımlısı eşi tarafından uzun süredir şiddete maruz kalan kadının çaresizliği yürekleri burktu. İşte detaylar…

Dehşete düşüren anlar! Sanal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Cani eş karısını darp edip…
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İddiaya göre Dilara isimli kadın, uzun süredir eşi tarafından sistematik şiddete uğruyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, genç kadının yaşadığı mağduriyet ve çocuklarıyla birlikte içinde bulunduğu zor durum büyük tepki topladı.

HAMİLEYKEN BİLE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Paylaşımlara göre biri henüz 3 aylık olan iki çocuğu bulunan Dilara'nın, hamileliği sırasında da şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik baskı gördüğü belirtilen genç kadının uzun süredir korku içinde yaşadığı öne sürüldü.

KAYINVALİDESİNİ DE TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddialara göre şiddet uygulayan eş, yalnızca Dilara'yı değil, kayınvalidesini de tehdit etti. Şahsın, kayınvalidesinin adına yüksek miktarda kredi çektirdiği ve bu paraları farklı amaçlarla kullandığı öne sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili resmi makamlardan doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

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BABASINI KAYBETTİĞİ İÇİN BOŞANAMIYOR İDDİASI YÜREK BURKTU

Babasını kaybettiği belirtilen Dilara'nın, yeterli aile desteğine sahip olmadığı, boşanmak istemesine rağmen maddi imkânsızlıklar ve eşinin ailesinden geldiği öne sürülen tehditler nedeniyle bu süreçte zorlandığı ifade edildi. Genç kadının hem kendi hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiği aktarıldı.

SANAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda sanal medya kullanıcısı, Dilara ve çocuklarının korunması için yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör

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Dehşete düşüren anlar! Sanal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Cani eş karısını darp edip…
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