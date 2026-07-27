Dehşete düşüren anlar! Sanal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: Cani eş karısını darp edip…

BABASINI KAYBETTİĞİ İÇİN BOŞANAMIYOR İDDİASI YÜREK BURKTU

Babasını kaybettiği belirtilen Dilara'nın, yeterli aile desteğine sahip olmadığı, boşanmak istemesine rağmen maddi imkânsızlıklar ve eşinin ailesinden geldiği öne sürülen tehditler nedeniyle bu süreçte zorlandığı ifade edildi. Genç kadının hem kendi hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiği aktarıldı.

SANAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda sanal medya kullanıcısı, Dilara ve çocuklarının korunması için yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör