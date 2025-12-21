Dehşetin adresi Esenyurt: Yaşlı adamı öldüresiye dövdü! O kadın kameraya böyle yakalandı





KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaşlı adam aldığı darbelerin ardından sersemlerken, uzun süre yerde hareketsiz şekilde yattı. Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adam, ayağa kalkmak isterken tekrar yere düştü. Durumu gören vatandaşlar ve mahalle bekçileri yardıma koştu. Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında ise bir bilgi öğrenilemedi.

İstanbul'da alkollü kadın yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Korku dolu anlar kamerada...

"AMCAMIZ KENDİ HALİNDE BİRİYDİ"

Yaşanan olay hakkında konuşan esnaf Metin Doğan, "Amcamız kendi halinde, kimseye karışmayan biriydi. Biz sürekli görürdük, bizlere selam verirdi. Gece bir kadın peşine takılmış, defalarca tekme atmış. Yere düştüğünde ise suratını tekmelemiş. Bu nasıl bir vahşiliktir anlamak mümkün değil. Bırakın bunu insanın insana yapmasını, hayvana bile böyle davranılmaz" dedi.