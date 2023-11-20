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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Dehşetin çığlığını kimse duymadı

Manisa’da Atalay Yüksel tarafından boğularak öldürülen 48 yaşındaki Devrim Güler ve 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez’in yardım çığlıklarının yanıtsız kaldığı öğrenildi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dehşetin çığlığını kimse duymadı
Manisa'nın Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki bir apartmanın asansöründe Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez (18) hareketsiz bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, anne ile kızının iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan anne-kızın komşuları çiftçilik yapan Atalay Yüksel (57), Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.



Yüksel sorguda, Devrim Güler ile sevgili olmak istediğini, kızının ise bu durumdan haberdar olduğunu, aralarında çıkan kavga sonucu önce genç kızı sonrasında ise eve gelen annesini telle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cesetleri asansör kabinine koyduğunu ve asansörü son kata gönderdiğini anlatan Yüksel, önce trenle İzmir'e, oradan da uçakla Ankara'ya gittiğini söyledi.




AVUKAT OLMAK İSTİYORDU
Olay sırasında apartman ve çevre sakinlerinin çığlık ve bağrışma sesi duydukları ancak bunu aile içi bir tartışma olarak yorumladıkları, bu nedenle polisi aramadıkları öğrenildi. Devrim Güler ile kızı Doğa'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. 14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.

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Dehşetin çığlığını kimse duymadı
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