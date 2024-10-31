DEM Belediyenin temizlik aracı, anne ve oğlunun ölümüne neden oldu

Aracı kullanan işçinin K.Ç.'nin daha önce belediyede zabıta personeli olduğu belirlendi. K.Ç.'nin DEM'li belediye yönetimi tarafından temizlik işinde görevlendirdiği ortaya çıktı. İddiaya göre, "Ben kamyon kullanamıyorum. Tecrübem yok" demesine rağmen belediye yönetimi tarafından temizlikte çöp kamyonu sürücüsü yapıldığı ifade edildi.