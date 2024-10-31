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Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:21 Son Güncelleme: 31.10.2024 10:16

DEM Belediyenin temizlik aracı, anne ve oğlunun ölümüne neden oldu

DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi tarafından mobing uygulanıp zabıtadan alınarak temizlik işlerine sürülen işçinin kullandığı belediyeye ait temizlik aracı okul çıkışı anne ve çocuğunun ölümüne neden oldu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DEM Belediyenin temizlik aracı, anne ve oğlunun ölümüne neden oldu

Bağcılar Mahallesi'nde dün akşam saat 18.00'de meydana gelen olayda, anne Mizgin Aktarlı (35) Ali Kuşçu İlköğretim Okulu'nda okuyan 5 yaşındaki çocuğu Muhammed Aktarlı'yı aldıktan sonra eve dönüş yoluna girdi.

Yeni Hal Caddesi'nde yol kenarında karşıya geçmek isteyen anne ve çocuğu, geri manevra yapan DEM Partili Bağlar Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, annenin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Muhammed Aktarlı ise
yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Kazanın ardından ise DEM Partili Bağlar Belediyesi yönetiminin kararı ortaya çıktı.

Aracı kullanan işçinin K.Ç.'nin daha önce belediyede zabıta personeli olduğu belirlendi. K.Ç.'nin DEM'li belediye yönetimi tarafından temizlik işinde görevlendirdiği ortaya çıktı. İddiaya göre, "Ben kamyon kullanamıyorum. Tecrübem yok" demesine rağmen belediye yönetimi tarafından temizlikte çöp kamyonu sürücüsü yapıldığı ifade edildi.

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DEM Belediyenin temizlik aracı, anne ve oğlunun ölümüne neden oldu
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