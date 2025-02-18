Haberler Yaşam Haberleri DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 18.2.2025 20:56 Son Güncelleme: 18.2.2025 21:03

DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlamasıyla ikametinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, Akkuş işlemleri için hava yoluyla İstanbul’a sevk edildi.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. İkametinde yapılan operasyonla yakalanan Akkuş'un evinde güvenlik güçleri tarafından arama yapıldı. Aramalar neticesinde dijital materyallere el konuldu. Akkuş, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edilmek üzere hava yolu ile götürüldü.

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DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı
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