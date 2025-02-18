DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. İkametinde yapılan operasyonla yakalanan Akkuş'un evinde güvenlik güçleri tarafından arama yapıldı. Aramalar neticesinde dijital materyallere el konuldu. Akkuş, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edilmek üzere hava yolu ile götürüldü.