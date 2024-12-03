DEM Partili belediyede işçi kıyımından sonra memur kıyımı: 330 işçi 1 Ocak itibariyle işsiz kalıyor

Yerel seçimlerde Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesini kazanan DEM Partili Başkan Ayşe Serra Bucak, yaklaşık 600 işçiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten attı. Yaşanan işten çıkarmalar nedeniyle sendikalar belediye önünde oturma eylemi başlatırken, Bucak şimdi yeni bir işçi kıyımı için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak imzasıyla sözleşmeli memurlara gönderilen yazıda Ocak ayında sona erecek sözleşmelerin yenilenmeyeceği tebliğ edildi. Bu da 330 kişinin işten çıkarılması anlamına geliyor. Diyarbakır'daki belediyede 700 sözleşmeli memur olduğunu belirten Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, DEM Partili yönetimlerin bunların hepsini çıkarma kararı aldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun'un büyük bir kin ve nefretle hareket ettiğini belirten Tekdemir, "Buna karşı tepkimizi ve mücadelemizi en üst düzeyde vereceğiz" dedi.

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman da, 6 aydır her türlü bedeli göze alarak, yılmadan ve usanmadan mağdur işçilere destek verdiklerini söyledi. Tüm çalışanlar için mücadele edeceklerini belirten Kahraman, "Yazın kavurucu sıcağında buradaydık. Şimdi de kışın dondurucu soğuğunda buradayız. Bu mağduriyet giderilmeden bedeli ne olursa olsun bu çadır burada olacak" dedi. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, kısa süre önce yaptığı bir açıklamasında, "Belediyemizin temel değerleri, demokratik ve çoğulcu bir anlayış üzerine inşa edilmiştir. Ancak mevcut personel yapısı, bu vizyonumuzu desteklemiyor. İhtiyaçlarımız doğrultusunda yeni bir kadro yapılanmasına gitmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.