Demans tedavisinde umut veren gelişme

Bilim insanları, teşhisten 15 yıl önce demans başlangıcını tahmin edecek önemli bir çalışmaya imza attı. Euronews'te yer alan habere göre, Birleşik Krallık Biobank projesine kayıtlı 50 binden fazla sağlıklı gönüllüden toplanan kan örnekleri incelendi. Kan analizi, genel olarak demansın, özellikle de ileri yaşlarda Alzheimer hastalığının ve vasküler demansın başlangıcını öngören dört protein kalıbını belirledi. Protein profilleri, araştırmacıların insanlara klinik olarak demans teşhisi konmasından yaklaşık 15 yıl önce hastalığı yüzde 90 civarında bir doğruluk oranıyla tahmin etmelerine olanak tanıdı. Warwick Üniversitesi ve Fudan Üniversitesi'nde görev yapan Prof Jianfeng Feng "Bunu İngiltere'de hastanelerde kullanılabilecek bir tarama kiti olarak geliştirmeyi umuyoruz" dedi.