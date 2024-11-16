Demansa karşı kenevir tıp dünyasını ikiye böldü

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinde habere göre daha fazla yaşlının uyuyabilmek ya da kaygı ve ağrılarla mücadele için kenevire başvurduğu belirtilirken demans semptomlarına karşı kullanımın da arttığı bildiriliyor. Bu uygulamadan yana olan çoğu doktor, orta ve son seviyedeki demans hastalarına kenevir kullanmalarını tavsiye ediyor. Doktorlar iştah, ruh hali ve uykuda düzelme gördüklerini söylüyor. Ancak demans hastalarında kenevir kullanımına karşı çıkanlar da var. Psikiyatr Dr. Jacobo Mintzer, kenevir kaynaklı sersemliğin yaşlıların düşme riskini artırdığını ve bilişsel fonksiyonları zayıflattığını söylüyor.