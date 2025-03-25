DEM’li yönetim 9 ayda enkaz bırakmış: Borcu 1 milyar 350 milyon TL’ye çıkarmışlar

DEM'li yönetimin 650 Milyon TL ile devraldığı borcu 9 ayda 1 Milyar 350 Milyon TL'ye çıkartması kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Terör örgütüyle iltisakı nedeniyle tutuklanan ve yerine kayyım atanan DEM Partili Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız yönetimindeki Mersin Akdeniz Belediyesi'nde mülkiye müfettişleri ilk incelemelerini tamamladı. Ön raporu hazırlayan müfettişler, Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili yönetim dönemindeki 9 ayda borç batağına sürüklendiğini gözler önüne serdi.

"Şok tespit; 5 yıllık dönemden devraldıkları 650 milyon TL borcu, 9 ayda 1 milyar 350 milyona çıkarmışlar"

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, CHP ile kurulan kent uzlaşısı ittifakıyla DEM Parti'ye geçen Akdeniz Belediyesi'nde Başkan Hoşyar Sarıyıldız döneminde belediyenin içinin boşaltıldığı ortaya çıktı. DEM'li yönetimin göreve geldiğinde devraldığı borç 650 Milyon TL olarak açıklanmıştı. DEM Partili Sarıyıldız'ın 9 aylık belediye başkanlığı döneminde borcun 1 Milyar 350 Milyon TL'ye çıkartılarak belediyenin ekonomik çöküşe sürüklendiği tespit edildi. 9 ayda hizmet üretemeyen DEM Partili yönetimin borcu tam 2 katına çıkarması şok yarattı. DEM Partili yönetim yüzünden borç batağına sürüklenen Akdeniz Belediyesi'nde personele ödenecek maaşlarda bile sıkıntı yaşanacağı raporlardaki yerini aldı.

"Maaş adı altında fahiş ücretler ödenmiş"

Akdeniz Belediyesi'nde dolu olan kadrolara vekaleten görevlendirilen personele mevzuata aykırı fazla ödeme yapan DEM Partili yönetim, memurlar eliyle yürütülmesi gereken işleri, işçi olarak istihdam ettiği personel tarafından yürütüyordu. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan DEM Partili Hoşyar Sarıyıldız'ın terör örgütü PKK/KCK tarafından onay alan bu isimlere maaş adı altında fahiş paralar aktardığı ortaya çıkmıştı.

"Alacaklılar haciz işlemleri başlattı, icraları Belediye Başkan Vekili Şener durdurdu"

DEM Partili Sarıyıldız'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi'ne Başkanvekili olarak görevlendirilen Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in borç batağındaki belediye için kaynak arayışlarına girdi.

"Belediyenin sadece firmalara borcunun aylık faizi 35 milyon TL"

İlk olarak belediyeden alacaklı 13 firma tarafından haciz işleminin başlatılmasının ardından firmalarla görüşen Akdeniz Belediye Başkanvekili Zeyit Şener, belediye mülklerine konulan icrayı da ikili görüşmeleriyle durdurdu. Akdeniz Belediyesi'nin firmalara olan borcunun sadece aylık faizinin 35 Milyon TL olması şok yarattı. Akdeniz Belediyesi'nde yaşanan mali krizle ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.