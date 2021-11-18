Deniz Karakaş: Sosyal medyanın gücüne inanıyorum

Kadınların ortak tutkularının başında ayakkabılar geliyor. Çift çift, renk renk, model model ayakkabılar hem dolapları hem de tarzına düşkün kadınların ayaklarını süslüyor. Son yıllarda bu tutkuya kulak ve yön veren markalardan biri de J'abotter. Girişimci Deniz Karakaş'ın 10 yıl önce eşiyle birlikte kurduğu butik ayakkabı markası bugün, sosyal medya ve e-ticaret siteleri sayesinde binlerce kişiye ulaşıyor.

SOSYAL MEDYA TANITIMIN EN İYİ YOLU

Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan tasarımları ile öne çıkan markanın Nişantaşı-Teşvikiye Caddesi'ndeki mağazasında başlayıp binlerce kişiye ulaşmasının ardında büyük bir tutku yatıyor. Başarılı bir iş kadını olmasının yanında aynı zamanda sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Deniz Karakaş, tutkusu ile markaya yön veriyor. Karakaş hesabında ailesi, çocukları ve günlük yaşantısının yanı sıra ayakkabı modasına dair paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyanın gücüne inandıklarını ve markalarını büyütmek için önemli bir platform olarak gördüklerini belirten Karakaş, "Sadece tarzı olan kaliteli ürünler ortaya çıkarmak markalaşmak için tek başına yeterli değil. O ürünleri insanlara tanıtmak da çok önemli. Günümüzde sosyal medya bunun en iyi yolu. Biz de bu mecrayı özenle kullanıyoruz" diyor.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER BİZİ CESARETLENDİRİYOR

Ayakkabı tasarımlarına eşi ile birlikte imza atan Deniz Karakaş, yaklaşık 40 kişilik bir ekibin çalışması ile ortaya çıkan koleksiyonların gördüğü ilgiden oldukça memnun. Deniz Karakaş, "Piyasaya sürdüğümüz modellerimiz ve hizmet kalitemiz hakkındaki olumlu geri dönüşler bizi cesaretlendiriyor ve yeni işler yapma noktasında motive ediyor" diyor.

KAPASİTEYİ ARTIRIP YURTDIŞINA AÇILACAĞIZ

Deniz Karakaş şimdilerde yurtdışına açılma planları yapıyor: "Müşterilerimizden ve iş ortaklarımızdan aldığımız güçle 40 kişilik ekibimizle üretim yaptığımız fabrikamızın kapasitesini artırıp yurtdışına açılmayı planlıyoruz. Önce ikinci şubemizi açıp şube sayımızı artırdıktan sonra yurtdışında mağazalar açacağız. Operasyonumuzu titizlikle yürütüyoruz. Hangi ülkeler ve şehirlerde yer alacağımızı adım adım planlıyoruz. Bunların duyurusunu da ayrıca yapacağız. Markamızı büyütüp hayallerimizi gerçekleştirirken ülkemizin yurtdışında moda alanında temsil ederek önemli bir misyonu da yerine getireceğiz."