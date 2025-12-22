Deniz kızı Ayten karaya çıktı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin bir çok noktasında deniz 20 ile 50 metre arasında çekilince ilginç görüntüler ortaya çıktı. İskele ile liman arasında bulunan kıyıda 2012 yılında deniz içine döşenen kayalar üzerine konulan deniz kızı heykeli karada kaldı. Çocuklar, yazın yüzerek ulaştıkları deniz kızının olduğu kayalara bu kez yürüyerek çıktı.

ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ

Şarköy'de terzilik yaparak geçimini sağlayan Bülent Şahin (64) "Her sabah ve akşam sahilde yürüyüşe çıkarım. Bu sabah hava sisliydi, öğleden sonra kumsala geldiğimde, adını Ayten koyduğumuz deniz kızı heykelinin olduğu kaya parçalarının kumsalda kaldığını gördük. Normalde yaz aylarında deniz kızı karadan 40-50 metre denizin içinde olur. Belediye, Danimarka'daki ünlü deniz kızı heykelinin bir benzerini 2012 yılında bu plajın olduğu denizin içine yaptı. Çocuklar, yüzerek bu kaya parçalarına çıkıp deniz kızına sarılıyor." dedi.

SEBEP METEOROLOJİK

Eski İstanbul Jeofizikçiler Odası Şube Başkanı, Jeofizik Mühendisi Murat Fırat, deniz suyunda meydana gelen değişikliğin, tektonik- deprem kaynaklı olmadığını, mevsimsel basınç kaynaklı meteorolojik bir durum olduğunu ifade eti.