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Giriş Tarihi: 25.1.2023 14:06

Deniz Kuvvetlerinin sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesaisi sürüyor

Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6 bin 747 saat seyir ve 1496 saat uçuş yapıldı.

AA
Deniz Kuvvetlerinin sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesaisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca alınan yoğun tedbirler başarıyla uygulandı. Rusya-Ukrayna savaşıyla söz konusu tehdidin ortaya çıkmasının hemen ardından 18 Mart 2022'de yayımlanan NOTMAR ile denizciler uyarıldı. Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan, mayın avlama gemisi ve karakol gemileriyle de denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli şekilde mayın gözetleme faaliyetlerine başlandı. İstanbul Boğazı, elektro optik gözetleme sistemleri ile gözetlenirken mayın tespiti halinde imha etmek üzere Sualtı Savunma (SAS) timleri "yüksek hazırlık" durumuna geçirildi. Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası amacıyla, deniz karakol uçakları, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileriyle mayın gözetleme faaliyetleri sürdürüldü. Faaliyetler kapsamında, bugüne kadar 6 bin 747 saat seyir ve 1496 saat uçuş yapıldı. Gözetleme faaliyetlerinin, Romanya ve Bulgaristan Deniz Harekat Merkezleri ile koordine edildiği ve gerekli bilgi paylaşımının yapıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, faaliyetlerin başarılı şekilde devam ettiğini, Türkiye'nin, ihtiyaç duyulması halinde her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti.

SAS TİMLERİ DÖRT MAYINI İMHA ETMİŞTİ

İstanbul Boğazı girişinde 26 Mart 2022'de, İğneada'da 28 Mart 2022'de, Kefken açıklarında 6 Nisan 2022'de tespit edilen 3 mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra 18 Ekim 2022'de Kıyıköy/Kırklareli açıklarında tespit edilen bir mayın ile daha SAS timleri tarafından imha edildi. Öte yandan Bulgaristan Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Karadeniz'de tespit edilen bir mayının imha edildiği belirtildi.

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Deniz Kuvvetlerinin sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesaisi sürüyor
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