Çanakkale’de teknde faciası! 3 ölü 1 yaralı

Acı olay, akşam saatlerinde Gelibolu İlçesi'ne bağlı Güneyli İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bu yıl balıkçılığa başlayan 4 arkadaş, Mustafa Yaldızlı'nın satın alarak kızlarının ismini verdiği "Merve -Ceylan" isimli tekneyle sabah saatlerinde rüzgara aldırmayarak balık tutmak için denize açıldı.
TEKNE ALABORA OLDU
Akşam saatlerinde Bolayır-Baklaburnu istikametine doğru ilerledikleri sırada 4 balıkçının içinde bulunduğu tekne rüzgara kapıldı. Alabora olan teknede bulunan Orhan Yavaş(43) Ayhan Yavaş (40), bekar Salih Kocaman(53) ve Mustafa Yaldızlı(46) denize düştü.