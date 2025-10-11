Çanakkale’de teknde faciası! 3 ölü 1 yaralı

Acı olay, akşam saatlerinde Gelibolu İlçesi'ne bağlı Güneyli İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bu yıl balıkçılığa başlayan 4 arkadaş, Mustafa Yaldızlı'nın satın alarak kızlarının ismini verdiği "Merve -Ceylan" isimli tekneyle sabah saatlerinde rüzgara aldırmayarak balık tutmak için denize açıldı.