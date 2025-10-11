Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de teknde faciası! 3 ölü 1 yaralı
Çanakkale’de balık tutmak için Saroz Körfezi’ne açılan 4 arkadaşın, haftasonu macerası acıyla sonuçlandı. Rüzgarında etkisiyle alabora olan teknede 3 kişi boğularak can verirken, bir kişi yüzerek kurtuldu.

Acı olay, akşam saatlerinde Gelibolu İlçesi'ne bağlı Güneyli İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bu yıl balıkçılığa başlayan 4 arkadaş, Mustafa Yaldızlı'nın satın alarak kızlarının ismini verdiği "Merve -Ceylan" isimli tekneyle sabah saatlerinde rüzgara aldırmayarak balık tutmak için denize açıldı.

TEKNE ALABORA OLDU

Akşam saatlerinde Bolayır-Baklaburnu istikametine doğru ilerledikleri sırada 4 balıkçının içinde bulunduğu tekne rüzgara kapıldı. Alabora olan teknede bulunan Orhan Yavaş(43) Ayhan Yavaş (40), bekar Salih Kocaman(53) ve Mustafa Yaldızlı(46) denize düştü.

1 KİŞİ SAĞ KURTULDU

3 balıkçı şiddetli dalga nedeniyle denizde kaybolurken, Orhan Yavaş yüzerek sahile ulaştı. Yavaş'ın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Saatler süren arama sonunda 2 kişinin cansız bedeni sahile vururken, Salih Kocaman'ın cesedine ekipler ulaştı.


(Sol taraftaki Salih Kocaman sağ taraftaki Mustafa Yaldızlı)


(Ayhan Yavaş)

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

