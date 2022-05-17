Denizde kadın cesedi bulundu

Yalova'da deniz üzerinde yüzen bir cisim gören bazı vatandaşlar durumu Emniyete haber verdi. Deniz polisi yaptığı incelemelerde yüzen cismin bir kadın cesedi olduğu belirledi. Ceset sudan çıkartılırken, kadının kimliği ile ilgili çalışma başlatıldı. Dereağzı mevkiinde bulunan vatandaşlar, kıyıdan kısa bir mesafe uzaklıkta bir cismin deniz yüzeyinde olduğunu ve bir insana benzediğini fark etti. Durum, Yalova Emniyetini bildirildi. Olay yerine gelen Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıç ekipleri cismin bir ceset olduğu tespit etti. Bir kadına ait olan ceset, dalgıç polislerce karaya çıkarıldı. Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin kime ait olduğu ile ilgili çalışma başlatıldı.