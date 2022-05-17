Haberler Yaşam Haberleri Denizde kadın cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 18.5.2022

Denizde kadın cesedi bulundu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Denizde kadın cesedi bulundu
Yalova'da deniz üzerinde yüzen bir cisim gören bazı vatandaşlar durumu Emniyete haber verdi. Deniz polisi yaptığı incelemelerde yüzen cismin bir kadın cesedi olduğu belirledi. Ceset sudan çıkartılırken, kadının kimliği ile ilgili çalışma başlatıldı. Dereağzı mevkiinde bulunan vatandaşlar, kıyıdan kısa bir mesafe uzaklıkta bir cismin deniz yüzeyinde olduğunu ve bir insana benzediğini fark etti. Durum, Yalova Emniyetini bildirildi. Olay yerine gelen Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıç ekipleri cismin bir ceset olduğu tespit etti. Bir kadına ait olan ceset, dalgıç polislerce karaya çıkarıldı. Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin kime ait olduğu ile ilgili çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İşte CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı: Komiser memurdan talimat almış
SON DAKİKA: CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk Havalimanı" eylemi karşılık bulmadı! 750 kişiyi zor topladı
Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet skandalına sert tepki: Başkanın bilmemesi mümkün değil!
Böyle kalabalık az gördüm
Yunanistan Başbakan yine haddini aştı! KKTC hazımsızlığını ABD Kongresi’ne taşıdı
SON DAKİKA: BirGün’ün yalanı 200 bin TL’ye patladı: Haluk Bayraktar’ın tazminat kararı alkış aldı!
Son dakika: Galatasaray başkanlık seçiminde sürpriz gelişme! Eski başkan yeniden aday...
Temel Kotil'den heyecanlandıran 4'üncü ‘GÖKBEY' paylaşımı: İlk kez havalandı!
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizde kadın cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA