Denize atladı boynu kırıldı

Muğla'nın Gündoğan Mahallesi'nde, profesyonel dağcılık yapan ve aynı zamanda gönüllü olarak itfaiye ekiplerine destek veren Naim Sıdra (36), arkadaşlarıyla birlikte sahilde vakit geçirdiği sırada denize atladı. Atlayış sırasında boynunu sert zemine çarparak ağır yaralanan Sıdra için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılan ve daha sonra İzmir'e sevk edilen Sıdra, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç adam kazadan 18 gün sonra, 4 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Sıdra'nın cenazesi, memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.Öte yandan tatile geldiği Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Süleyman Altınok Mavi Bayraklı Plajı'nda bulunan iskeleden denize balıklama atlayan Aytekin Altuntaş (47) da 20 gündür sürdürdüğü Çerkezköy Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetti.Şırnak'ın Silopi ilçesinde de ailesiyle piknik yaparken Hezil Çayı'na düşen 8 yaşındaki Ayşegül Korkut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.