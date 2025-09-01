Denizlerimizde yeni av sezonu törenlerle başladı

Türkiye'de profesyonel balıkçılar yeni av sezonunu düzenlenen törenlerle açtı. Trabzon'da 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Çarşıbaşı Yoroz Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın konseri ve halk oyunları gösterileriyle başlayan etkinlik, coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı törende yaptığı konuşmada, "Su ürünleri sektörümüz son 23 yılda uyguladığımız politikalarla güçlenmiştir. Üretim ve ihracat artışları kaydedilmiştir. Avcılık ve yetiştiricilikte planlamalarla üretimi artırıyoruz, doğal afetlerde ve sigorta sorunlarında üreticimizin yanındayız. Sezonun kazasız, bereketli ve başarılı olmasını diliyor, balıkçılarımıza ve destekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Vira bismillah, rast gele" diye konuştu. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ve Sibel Suiçmez ile Trabzon Valisi Aziz Yıldırım yaptıkları konuşmalarda, yeni sezondan beklentilerini dile getirerek av sezonunun ülke ekonomisine, bölge balıkçılığına ve geçimini bu sektörden sağlayan binlerce aileye bereket getirmesini temenni etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Yeni sezonun balıkçılarımıza, esnafımıza ve ülkemize bereket getirmesini diliyor, kazasız belasız bir dönem olması temennisiyle 'Vira Bismillah' diyorum" dedi.