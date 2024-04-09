Denizli bayram namazı saati 2024! Diyanet ile 10 Nisan Çarşamba Denizli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Denizli bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz saatlerine göre belli oldu. Ramazan Bayramı için kılınacak namaz sabahın ilk saatlerinde eda edilecek. 10 Nisan 2024 Denizli'de bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak soruları arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, Denizli bayram namazı saati…
DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024
2024 Ramazan Bayramı, 81 ilde camilerde eda edilecek bayram namazı ile başlayacak. İl il farklılık gösteren vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Bu noktada 10 Nisan Çarşamba günü kılınacak Denizli bayram namazı vakti de belli oldu.
Denizli Bayram Namazı Saati: 07.05
ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINIŞI
Niyet: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bayram Namazı 1. Rekat Kılınışı
Niyetin ardından tekbir alınır ve eller bağlanır,
İmam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke" okur.
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
Bayram Namazı 2. Rekat Kılınışı
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.
KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından konuya dair yapılan açıklama şöyle:
İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]).
Buna göre kadınlar şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilir.
FITIR SADAKASI NEDİR, FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Diyanet'in fıtır sadakası (fitre) hakkında açıklaması:
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', 6/103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78 [1503-1512]; Müslim, Zekât, 12-21 [984-985]).
Fıtır sadakasının vacip duruma gelme hali Ramazan Bayramının birinci günü ile başlar. Fitreler, bayramdan önce de verilebilir. Üstelik bunun daha faziletli olduğu da dini kaynaklarda geçmektedir. Bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Ancak fitrelerin bayram sonrasına kalmaması gerekir.