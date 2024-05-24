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Giriş Tarihi: 24.5.2024 02:49

Denizli'de 24 öğrenci tavuk-pilavdan zehirlendi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 öğrenci, öğle saatlerinde hayır için dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenerek, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı

DHA
Denizli’de 24 öğrenci tavuk-pilavdan zehirlendi

Çakmak Mahallesi'nde bulunan İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde hayır için dağıtıldığı öğrenilen tavuklu pilavdan yiyen 24 öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle fenalaştı.

Öğrencilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. 24 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere dağıtılan yemekten örnek alırken, hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

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Denizli'de 24 öğrenci tavuk-pilavdan zehirlendi
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