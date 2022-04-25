Denizli’de cenazelerin yanlış yöne defnedildiği iddia edildi!

Denizli'nin Buldan ilçesinde belediye tarafından oluşturulan yeni mezarlık sahasında, cenazelerin yanlış yöne defnedildiği iddia edildi.

Buldan'da yaşayan emekli eğitimci Suavi Uyum, kendisine vatandaşlar tarafından iletilen ihbar üzerine yaptığı araştırmada, yeni mezarlık sahasında kazılan kabirlerde yön hatası olduğunu ileri sürdü.

İslam cenaze gömme geleneğine göre cenazenin baş tarafının batıya, ayak tarafının ise doğuya gelecek şekilde gömülmesi gerektiğini dile getiren Suavi Uyum, "Cenazenin sağ tarafı güneye (kıbleye) doğru olması gerekir. Fakat yeni cenaze gömme alanında cenazenin baş tarafı güneybatıya, ayak tarafının kuzeydoğuya doğru gelecek şekilde gömüldüğünü tespit ettim. Bunun İslam'a ve sünnete uygun olmadığını, bu hatadan biran önce dönülmesi gerektiğini, vatandaşların tepkisinin haklı olduğunu belirtiyorum" dedi.